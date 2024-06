Torna la Notte dello sport. Il centro di Cerro Maggiore è una palestra all’aperto

Sabato per le vie e le piazze del centro cittadino di Cerro Maggiore, torna la Notte dello sport. Dalle 18 negli stand delle associazioni, sarà possibile partecipare alle dimostrazioni gratuite delle diverse pratiche sportive, mentre gli esercenti gestiranno i punti ristoro aperti per tutta la serata.

Ci sarà anche la possibilità di giro in pony per i più piccoli e presenza dei falconieri per il "battesimo del guanto".

Alle ore 21, in Piazza SS. Cornelio e Cipriano, si terrà il concerto gratuito dei Comescusa. L’evento è parte della rassegna CerroEstate organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con Pro Loco Cerro e Cantalupo.

Per gli appuntamenti tradizionali dell’estate cerrese anche il Picnic a Cantalò, il 20 luglio, la fiera di San Francesco il 5 agosto e la Sagra di San Bartolomeo dal 23 al 26 agosto.

L’inaugurazione della nuova stagione è avvenuta lo scorso 16 giugno in piazza A. Moro, con il concerto "Jony at last" di Marlise Goidanich e Antonella Montrasio, nell’ambito di Underskin Sotto la pelle del festival, organizzato in collaborazione con il Corpo Musicale Cittadino APS. Sabato 6 luglio a partire dalle 21, poi, torna in festival Underskin Jazz Festival in piazza Aldo Moro con il concerto del Max De Aloe Quartet, mentre sabato 20 tornerà l’appuntamento con "Metti una sera d’estate", il pic-nic sotto le stelle organizzato da USD Aurora CMC Uboldese.

Venerdì 23 agosto in programma un altro appuntamento estivo imperdibile per la cittadina: la Sagra di San Bartolomeo, che tra musica, spettacoli, mostre, giochi e buon cibo quest’anno taglierà il traguardo della 37° edizione, come sempre tra le vie di Cantalupo e con la regia dell’associazione culturale Il Campanile. Venerdì 6 settembre alle 21, poi, spazio al teatro in auditorium con lo spettacolo "Le donne di Shakspeare" a cura della Compagnia degli Autodidattili.

Mentre domenica 22 settembre in piazza Aldo Moro spazio a "Giappone – Italia: l’amicizia continua", evento organizzato in collaborazione con GB Giappone.