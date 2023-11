Torna la fiera dei morti lungo viale Toselli, in arrivo 170 bancarelle

Torna oggi su viale Toselli la storica Fiera dei Morti, quest’anno caratterizzata non solo dalle consuete variazioni alla viabilità, ma anche dai controlli incrementati da parte delle forze di Polizia dopo i disordini che nelle passate settimane hanno interessato l’area del Luna park. Saranno 170 i banchi lungo un tratto di quasi un chilometro fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta: bancarelle commerciali, di artigianato, di prodotti agricoli ed etnici oltre a battitori e artisti di strada. Nella fiera i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se di taglia medio-grande, dovranno avere la museruola. Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 20. Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 5 a mezzanotte nel tratto fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Nello stesso orario saranno chiusi anche viale Gorizia, tra via Santa Caterina e via Cantore; via Cuttica, nel tratto Montenevoso–Toselli; via Bissolati; via Cuzzi; via Santa Caterina e via del Castello. P.G.