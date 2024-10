Territorio al setaccio, fioccano sanzioni

Un servizio straordinario di controllo del territorio ha visto i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore e la Polizia Locale impegnati sulle strade cerresi. Durante l’operazione, sono state identificate 150 persone e controllati 31 veicoli. Nella frazione di Cantalupo, una sanzione è stata elevata per guida in stato di ebbrezza. Le attività hanno incluso ispezioni in due locali della zona: in uno è stato trovato un uomo in stato di ubriachezza, sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del codice penale, mentre in una sala slot è stato individuato un minorenne. Per quest’ultima infrazione, il titolare dell’esercizio è stato multato.

"Esprimo grande soddisfazione e gratitudine al comandante dei carabinieri di Cerro, Antonino Lisciandro, ed il comandante della nostra Polizia Locale, Francesco Cozza, nonché a tutti i loro uomini e donne in divisa, per l’operazione svolta venerdì dai carabinieri sul nostro territorio, con il proficuo supporto della nostra Polizia Locale – ha spiegato il sindaco Nuccia Berra (nella foto) –. Un’azione mirata, con obiettivi sensibili precisi, per garantire ed aumentare il senso di sicurezza percepito dalla comunità. Questa modalità di operare, congiuntamente ed in sinergia, massimizza le capacità e le specifiche peculiarità dei Carabinieri e della nostra Polizia Locale. Di sicuro operazioni come questa saranno ripetute, anche nella loro complessità. Infine, ricordo che è molto importante andare a denunciare, per garantire alle Forze dell’Ordine una visione reale dei fatti ed un supporto giuridico per le azioni giudiziarie".

Ch.S.