Termovalorizzatore, lavori al via. Intervento suddiviso in tre fasi

Partiranno lunedì 16 settembre i lavori per la posa della rete di teleriscaldamento, finalizzati a collegare il termovalorizzatore Neutalia di Borsano con la centrale di teleriscaldamento Amga, situata in via per Busto Arsizio, nel tratto legnanese. L’intervento, suddiviso in tre fasi, inizierà con il tratto di via Ciro Menotti compreso tra via delle Azalee e via della Pace, per poi proseguire su via della Pace e infine su via Novara. Durante i lavori, la porzione di via Menotti interessata dalla posa sarà chiusa al traffico, con accesso consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. Anche via Renzo Vignati sarà chiusa all’intersezione con via Menotti. Durante questo periodo, le vie alternative da percorrere saranno via Bottini e via Nazario Sauro. La fermata dell’autobus della linea A, attualmente posizionata all’incrocio tra via Menotti e via della Pace, verrà temporaneamente spostata su via della Pace, in corrispondenza dell’incrocio con via Nazario Sauro. La conclusione di questa prima fase dei lavori è prevista entro la fine dell’anno. Il Teleriscaldamento è un servizio basato sulla produzione di acqua calda presso una centrale termica localizzata a distanza dal punto di utilizzo. Il calore viene distribuito mediante apposite reti fino al punto di consegna, cioè presso l’edificio allacciato, dove viene contabilizzato e ceduto all’impianto privato secondo le modalità e le esigenze di quest’ultimo. Il piano industriale di Neutalia prevede 112 milioni di euro di investimenti per sostenere l’economia circolare e la decarbonizzazione. Secondo il piano, Neutalia genererà ogni anno 14 milioni di euro di margini lordi che serviranno a sostenere il programma di investimenti diretti e indiretti sul territorio, in linea con la natura di azienda interamente pubblica.