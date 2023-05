Robecco sul Naviglio: tenta di investire un agente. Denunciato motociclista

Sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un motociclista di 36 anni che l’altra sera, a Robecco sul Naviglio, avrebbe tentato di investire un agente della polizia locale. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’uomo, extracomunitario, stava percorrendo la statale 526 che collega Magenta ad Abbiategrasso, quando si è imbattuto nell’alt della polizia locale, impegnata in una serie di pattugliamenti sul territorio insieme agli altri comandi. Viaggiava su una moto Yamaha, non ha rispettato l’alt e ha sterzato verso l’agente per poi rientrare sulla carreggiata e allontanarsi.

Dal numero di targa la polizia locale è risalita all’identità dell’uomo, già conosciuto perché per due volte, in passato, gli era stata ritirata la patente.