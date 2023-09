Temporali, traffico in tilt e infiltrazioni in municipio

Allagamenti, infiltrazioni e traffico in tilt: quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per l’intero comprensorio messo alla prova da una serie di temporali che dall’una alle 6.30 hanno imperversato nel Saronnese. La situazione più critica a Saronno dove la chiusura dei due sottopassi allagati con due macchine all’interno e le strade invase dall’acqua hanno paralizzato il traffico fino alle 10 con lunghe code praticamente in tutte le direzioni. Problemi anche nelle scuole dove alcune aule hanno registrato infiltrazioni come ad Uboldo all’istituto di via Ceriani e all’Itc Zappa di via Grandi dove tutti gli studenti non sono neanche entrati in classe. Un camion e tre auto danneggiate a Gerenzano per la voragine di due metri che si è aperta lungo la Varesina dove si sono create lunghe code e rallentamenti.

La situazione più critica in assoluto al municipio di Saronno dove uffici, corridoi e scale sono stati invasi dall’acqua tanto che l’apertura al pubblico è stata posticipata. Problemi alla fornitura elettrica per l’intera mattina alla Cassina Ferrara di Saronno e a Cislago per un albero finito sui cavi dell’alta tensione. La situazione è tornata alla normalità a Saronno solo verso mezzogiorno anche se il sottopasso di via Milano è stato riaperto solo intorno alle 16 con ripercussioni anche sul traffico del pomeriggio.R.F.