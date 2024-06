Tela, dal deficit al risanamento. Arzuffi: cerchiamo nuovi soci

Il 2023 è stato un anno complicato per la cooperativa “La tela“, con una seria crisi nel gruppo dirigente che ha portato al rinnovo delle cariche sociali. Il forte indebitamento con i fornitori e con i dipendenti avevano prospettato l’eventualità di una chiusura. Il nuovo Consiglio di amministrazione, eletto il 26 luglio 2023, ha designato Giovanni Arzuffi presidente e ha messo in atto una serie di interventi che hanno portato a un utile di bilancio al 31 dicembre di poco più di 3mila euro.

"È il segnale, magari piccolo, che è stata invertita una tendenza negativa, perché il periodo della pandemia aveva prosciugato le risorse – spiega Arzuffi –. Così l’assemblea dei soci della cooperativa, approvando il bilancio economico e il bilancio sociale 2023, finalmente in attivo dopo il Covid, ha deciso di allargare la sua base sociale a tutte le persone o associazioni che vogliono dare il loro contributo alla nostra cooperativa. Abbiamo bisogno di nuovi soci, per incrementare il capitale. Ci serve linfa giovane, che voglia partecipare alla vita della Tela, per rafforzare economicamente ed emotivamente il nostro operato. Ci rivolgiamo così sia a persone fisiche sia gruppi. Non si tratta certamente di fare business, non promettiamo ritorni economici. Garantiamo però che potranno fare parte di un progetto importante di legalità, solidarietà e cultura, decisamente unico nel nostro territorio". Se interessati, potete contattare il presidente Arzuffi alla mail: presidente@osterialatela.it. La Tela ha inoltre stata lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Go Fund Me, visibile nel sito: al momento le donazioni ammontano a 7.951 euro raccolti, su un obiettivo di 30mila euro.

Silvia Vignati