Tavolata in città. C’è la cena interculturale

La città si prepara ad accogliere la quarta edizione dello “Speciale Iftar Street“, l’evento organizzato dall’Associazione Jasmine in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo-Araba e con il patrocinio della Città di Legnano. L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo 2025, in via Tasso, a partire dalle 18.00. Il tratto di strada compreso tra il civico 3 e il civico 10 sarà chiuso al traffico e allestito per la grande cena, fino a 500 posti. L’Iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano durante il mese di Ramadan, rappresenta un momento di condivisione tra culture e comunità diverse. L’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.