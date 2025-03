Tari meno cara. Il Consiglio ritocca la tassa

Ci sarà una bolletta della Tari meno pesante, quest’anno, per i cittadini e le aziende di Cuggiono. Le nuove tariffe della tassa per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, adottate dal Consiglio comunale, sono state lievemente limate al ribasso: la riduzione va dallo 0,26% allo 0,77% per le utenze domestiche ed è di circa del 0,70% per le utenze non domestiche. "Sono riduzioni complessivamente minime, di pochi euro - da circa 1,40 euro per i nuclei di una persona fino a circa 2,80 euro per i nuclei numerosi, mentre per le utenze non domestiche si arriva qualche decina di euro - che non faranno la differenza nel bilancio familiare, ma sono sempre riduzioni e non aumenti" ha sottolineato l’assessore al Bilancio Sergio Berra (nella foto). Risparmi maggiori li avranno gli enti che dispongono di ampie metrature: per loro la Tari costerà qualche centinaio di euro in meno. Sulle ristrutturazioni il risparmio medio è di 44 euro, i bar risparmiano 10 euro, gli alimentaristi 20 euro. "Questa riduzione deriva dal lavoro svolto dagli uffici finanziari e tributari che, su indicazione dell’Amministrazione, stanno svolgendo un lavoro di accertamento sui tributi locali. Questo ha permesso di individuare oltre 13.000 metri quadrati su cui non si versavano tributi. Come sempre – ha aggiunto l’assessore – se tutti i residenti pagano quanto dovuto, tutti pagano meno". Il provvedimento è stato approvato dalla maggioranza di Cuggiono Democratica mentre i due consiglieri di minoranza presenti in aula hanno espresso la loro contrarietà alle nuove aliquote Tari. Nella stessa seduta sono state approvate delle varianti al bilancio, "Tra queste abbiamo inserito il primo e unico mutuo che farà questa amministrazione, relativamente alla sistemazione della piazza San Giorgio" ha sottolineato lo stesso Berra. G.Ch.