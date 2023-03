Tari, la maggioranza resta al palo. Salta l’esame del provvedimento

Ancora una debacle per la maggioranza del sindaco Augusto Airoldi (nella foto) che non è riuscita a tenere la commissione Statuto che avrebbe dovuto esaminare il regolamento Tari e quello concernente l’imposta di soggiorno. La maggioranza infatti non ha i numeri, dopo l’uscita del consigliere Giuseppe Calderazzo dal gruppo del Pd, per garantire il numero legale. Il regolamento infatti prevede che le sedute siano validamente costituite quando intervengano consiglieri commissari, escluso dal computo il presidente, pari ad almeno il cinquanta per cento più uno dei voti rappresentati. Con la presenza di Simone Galli (Pd, 5 consiglieri), Mattia Cattaneo (Saronno civica, 4 consiglieri) e Nourhan Moustafa ([email protected], 2 consiglieri) non era garantito il numero legale della seduta che è andata deserta. Del resto sono ancora aperti i contezioso sulla commissione Commercio, Istruzione e Sport dopo le dimissioni dei presidenti di Obiettivo Saronno.S.G.