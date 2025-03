Sviluppo ambientale ed economico, ecco la “Bandiera sostenibile”

“Bandiera sostenibile” 2025: è questo il riconoscimento consegnato nelle mani del sindaco Lorenzo Radice, dell’assessore alla Sostenibilità Luca Benetti e dell’assessore alla Cultura, Sport e Politiche giovanili Guido Bragato venerdì, a conclusione dell’assemblea congressuale Rete dei Comuni sostenibili tenutasi a Roma. La Bandiera rappresenta un riconoscimento importante e un marchio di qualità sia per l’amministrazione comunale sia per la comunità locale per il fatto di aver intrapreso un percorso progettuale sullo sviluppo sostenibile, ambientale, economico, sociale e istituzionale. Il riconoscimento è attribuito ai Comuni che completano il monitoraggio volontario su 100 indicatori di sostenibilità. Attraverso questa azione, che significa sottoporsi volontariamente a un controllo, si mettono sotto esame le azioni del Comune, perché il monitoraggio le misura puntualmente rispetto agli impatti prodotti in termini di sostenibilità. Il monitoraggio è effettuato dal personale del Comune con il supporto dei tecnici e il coordinamento del comitato scientifico della Rete dei Comuni.

La raccolta di questi dati e informazioni concorrerà alla redazione del Rapporto di Sostenibilità che sarà presentato sabato 17 maggio in occasione della Festa della sostenibilità urbana al Parco Falcone Borsellino. P.G.