Supporto psicologico a scuola, niente stop grazie a fondi municipali

Per i primi 6 mesi dell’anno il Comune di Saronno sosterrà i progetti di supporto psicologico delle scuole medie ed elementari che avrebbero dovuto essere tagliati per effetto dello stop ai fondi ministeriali. "Tutto è iniziato con una lettera da parte dei dirigenti scolastici che lamentavano il taglio dei fondi per il sostegno psicologico per i ragazzi. Così anche per l’anno prossimo, per i primi sei mesi dell’anno, forniremo noi il supporto psicologico gratuito per i ragazzi". Sono le parole dell’assessore Gabriele Musarò (nella foto) che ha annunciato l’impegno non solo a livello di progetto ma anche economico, per il sostegno psicologico negli istituti comprensivi cittadini. "Una scelta dettata non solo dal fatto che veniamo da anni difficili – ha continuato il delegato all’Istruzione – ma anche perché ci sono situazioni prese in carico dagli psicologi e non potevamo e volevamo lasciare i ragazzi nel guado per assenza di fondi ministeriali". L’investimento, inserito nel bilancio previsionale, ammonta ad alcune decine di migliaia di euro.

Sara Giudici