SuperEnalotto. Vinti quasi 90mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 160 di martedì 8 ottobre, con il Jackpot che arriva a 86,8 milioni di euro in palio per giovedì. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 88.419,18€. La giocata vincente è stata realizzata a Rescaldina nel punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Bassetti in paese. La combinazione vincente è stata: 6 – 21 – 25 – 59 – 63 – 68 – J 8 – SS 70. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 8 ottobre ha assegnato ben 403.226 vincite.

L’ultimo "6", con una vincita monstre di 101,5 milioni di euro, è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro. A Rescaldina a novembre di due anni fa era stata realizzata una vincita da 500mila euro al Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato da 5 euro della serie "Il Miliardario" era stato acquistato presso una tabaccheria del centro cittadino. A Cusano Milanino un fortunato giocatore ha invece centrato nelle scorse ore un ‘8’ da 100.000 euro grazie ad una puntata da 20 euro nella modalità frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. La Lombardia è stata la vera protagonista dell’ultima estrazione perché ha conquistato tutto il podio delle vincite più alte. Al secondo posto ci sono i 30.000 euro vinti Clusone, in provincia di Bergamo, e chiude il podio il ‘6’ da 25.000 euro realizzato a Cologno Monzese. Infine, a Nave, in provincia di Brescia, sono stati vinti 12.500 euro.

