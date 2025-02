Successo economico e meno impatto ambientale. Quattro aziende si raccontano alla Liuc

Assegnisti di ricerca e docenti dell’Università Liuc hanno esplorato 12 imprese manifatturiere lombarde che hanno saputo coniugare il successo economico con una riduzione importante del proprio impatto ambientale. Ne è uscito il libro “La transizione delle imprese verso l’economia circolare - buone pratiche e fattori abilitanti“, a cura di Andrea Urbinati docente Liuc (collana Università Cattaneo Libri, Guerini Next), presentato lunedì in ateneo nel primo dei tre appuntamenti in programma, che darà voce a tutte le testimonianze descritte a gruppi di quattro alla volta. Protagoniste della tavola rotonda, le prime aziende che si sono confrontate sono state la Comerio Ercole di Busto Arsizio, Mazzucchelli di Castiglione Olona, Coim di Offanengo e Itelyum di Pieve Fissiraga.

S.V.