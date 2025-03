Su il sipario al Tirinnanzi. Un sabato speciale con il Barbiere di Siviglia

Il Teatro Tirinnanzi si prepara ad accogliere un evento unico che unisce arte e beneficenza: oggi andrà in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, eseguito dall’Orchestra e Coro Amadeus con la Compagnia dell’Opera. L’iniziativa prevede due momenti distinti: una matinée riservata agli studenti delle scuole e una serata aperta al pubblico con finalità benefiche, il cui ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Legnano. Il progetto rientra nell’iniziativa educativa “Ragazzi all’Opera”, che mira ad avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado alla musica lirica. L’obiettivo è far scoprire ai giovani il valore artistico ed emotivo dell’opera, promuovendo sensibilità culturale e spirito critico.

La matinée delle 10.30 vedrà la partecipazione di diverse scuole, tra cui la Scuola secondaria di primo grado Tosi, con 139 alunni delle classi seconde, e la Scuola secondaria di primo grado Bonvesin de la Riva, con circa 260 studenti tra seconde e terze, oltre al Liceo Artistico Dell’Acqua, che ha contribuito alla realizzazione delle scenografie dello spettacolo. La serata sarà invece dedicata alla raccolta fondi per la Croce Rossa di Legnano, organizzazione da sempre impegnata nel supporto alle emergenze e all’assistenza sanitaria. "Sostenere la Croce Rossa significa riconoscere il valore straordinario dei volontari che ogni giorno si dedicano alla comunità", ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. Il Barbiere di Siviglia, con libretto di Cesare Sterbini, è una delle opere più celebri e amate del repertorio lirico. Caratterizzata dalla sua brillantezza musicale e dalla vivacità delle arie come Largo al factotum e Una voce poco fa, la storia segue le peripezie del barbiere Figaro, che aiuta il Conte d’Almaviva a conquistare la bella Rosina, ostacolata dal suo tutore Don Bartolo.

Il concerto benefico non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alla Croce Rossa. "Sostenere eventi di questo genere significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo ai ragazzi opportunità formative e aiutando chi è in difficoltà", ha sottolineato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’Ensemble Amadeus è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 1997, con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale attraverso concerti e progetti educativi. Con oltre 1000 concerti all’attivo, l’associazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Solidarietà (2019) e l’apprezzamento di Papa Francesco (2022).