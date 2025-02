Ritrovato a Corbetta lo studente 16enne scappato dall’istituto Alessandrini di Vittuone

Corbetta (Milano), 18 febbraio 2025 – È stato ritrovato questa mattina intorno alle 6, mentre vagava per le strade di Corbetta, il ragazzo sedicenne di Magenta che non aveva più dato notizie di sé da ieri mattina. L’hanno individuato e riportato a casa i carabinieri, che si erano attivati assieme alle polizie Locale e di Stato dopo che era stato diramato l’allarme per la sua scomparsa. Taha stava bene, pur infreddolito dalle gelide temperature della notte.

L’allerta per la sua scomparsa era partita ieri mattina, lunedì 16 febbraio, quando con ancora le lezioni in corso all’istituto Alessandrini di Vittuone che frequentava (era iscritto al secondo anno), professori e compagni di classe si erano accorti della sua scomparsa: Taha aveva chiesto di andare in bagno, una scusa in realtà per poter uscire dall’aula e dileguarsi inosservato.

A scuola, in classe, aveva lasciato zaini e giubbotto, oltre al cellulare da cui non si separava mai. Aveva quindi abbandonato l’istituto senza che, apparentemente, nessuno se ne accorgesse. Poi aveva trascorso un’intera giornata in giro, senza nessuna possibilità di mettersi in contatto con lui gettando nel panico la famiglia. Questa mattina, per fortuna e con il sollievo di tutti, il ritrovamento.