Stretta sugli ecofurbi: "Cittadini collaborate"

Paese che vai, rifiuti che trovi. Ovunque, e di svariato genere. Per lo più abbandonati abusivamente lungo le strade di campagna, ma spesso sacchi di immondizia si trovano anche sulle strade del centro urbano, e non solo vicino ai cassonetti. Non sempre si riesce ad identificare gli autori di questi scarichi abusivi. Ma qualche volta accade.

Il sindaco Linda Colombo ha da poco annunciato importanti sviluppi in merito alle indagini sugli abbandoni dei rifiuti nella zona di campagna tra la via Martiri di Bologna e la via Montegrappa. "La Polizia locale – dice - ha trovato indizi utili per risalire agli autori e nei prossimi giorni si conta di chiudere il cerchio". "La nostra amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse possibili, sia umane sia tecnologiche (telecamere, fototrappole…) per contrastare questo malcostume. Siamo infatti uno dei Comuni del territorio che ha elevato più sanzioni per abbandoni di rifiuti. Importante è la collaborazione dei cittadini: più è immediata la segnalazione e maggiori sono le possibilità di individuare i colpevoli. In questa ottica invitiamo tutti anche a non rimuovere o spostare in autonomia i materiali abbandonati, lasciando che sia la Polizia locale a occuparsi delle indagini e delle operazioni di smaltimento".

Ma c’è un’altra zona del paese dove gli scarichi sono pressochè continui. Lo denunciano i volontari di Bareggio Pulita. "Nello scorso fine settimana abbiamo recuperato una tonnellata di tegole. Nella stessa area, tra San Martino e la Brughiera, nei giorni successivi abbiamo trovato un grande quantitativo di materiali edili di scarto, elettrodomestici e bombole di gas refrigerante, Chiediamo urgentemente l’attivazione di sistemi di videosorveglianza in queste aree" commentano all’associazione.

Una segnalazione di scarico abusivo si registra anche ad Arluno. Le Donne del pattume, una associazione di volontari, ha trovato in via Montenero numerosi sacchetti contenenti stoviglie di plastica e rifiuti del cibo, che potrebbero essere stati scaricati da chi ha organizzato una festa. Sacchi colmi di immondizia sono stati rinvenuti in una zona boschiva di Magnago. Ed è polemica perché, nonostante la segnalazione tempestiva, i rifiuti non sono ancora stati rimossi. E oggi gli stessi sacchi sono rotti e la spazzatura è sparsa tutto attorno. "Purtroppo - ha affermato l’assessore Emanuele Brunini – la rimozione non può essere immediata se non viene prima svolta una attività di indagine per cercare di risalire agli autori degli scarichi illeciti".