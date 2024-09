Tutto pronto per la Stralegnanese by Night: ecco le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Legnano (Milano), 13 settembre 2024 - Mezza città chiusa stasera per la Stralegnanese By Night. La Stralegnanese By Night offre un'occasione unica per riscoprire la città, correndo al calare della sera, con le luci che illuminano i monumenti storici come il Castello, piazza del Popolo, il monumento al Guerriero e piazza San Magno con la Basilica. Anche il presidente Luca Roveda correrà insieme alla sua squadra, sostenendo l’associazione ANANKE Family Ets, che supporta le famiglie di persone affette da Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN).

I partecipanti della StraLegnanese By Night indosseranno una maglia rosa, in segno di solidarietà con Ananke, e un braccialetto fluorescente. La corsa raccoglierà fondi per sostenere 400 terapie sospese, destinate a ragazzi in difficoltà economiche. L’associazione Ananke ha già garantito l’accesso a 400 terapie, ma c'è ancora tanto da fare.

La Stralegnanese By Night partirà e arriverà in viale Toselli, di fronte al Castello di Legnano, con un percorso di 7 km. Il "village" dell'evento sarà allestito nel cortile del Castello, con tutti i servizi per gli atleti e il pubblico. Per i bambini, la Stralegnanese Kids si svolgerà all’interno del circuito dell’isola del castello, con percorsi di 400 metri per i più piccoli (5-8 anni) e 800 metri per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. La partenza per i più giovani è prevista alle 19, con iscrizioni disponibili anche il giorno dell'evento, purché accompagnati da un adulto.

In occasione della gara podistica ci saranno diverse modifiche alla viabilità. A partire dalle 18:30 e fino al termine della manifestazione, verranno chiuse al traffico tutte le strade attraversate dalla corsa, ovvero: viale Toselli (da via per San Vittore Olona a corso Magenta), via S.M. del Carso, via XX Settembre (da via S.M. del Carso a piazza Vittorio Veneto), piazza Vittorio Veneto, via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a piazza del Popolo), piazza del Popolo, sottopasso centrale, piazza Monumento, corso Italia (da piazza Monumento a via Verdi), via Verdi, via Crispi, largo Tosi, via Gilardelli, piazza Carroccio, via Milano (da piazza Carroccio a via Santa Caterina), via Santa Caterina (da via Milano a viale Gorizia), viale Gorizia, via Macello, via Branca, via Ratti, corso Magenta.

A partire dalle 18:30, e fino al termine dell’evento, sarà attivato un senso unico di circolazione su viale Toselli (nel tratto tra via per San Vittore Olona e corso Sempione, in direzione di quest’ultimo) e via Venegoni (da piazza Vittorio Veneto a via Firenze, in direzione di quest’ultima). La circolazione sarà vietata, salvo per il traffico locale, nelle vie che intersecano quelle interessate dal passaggio della gara. Durante l’evento, sarà consentito l’attraversamento dei veicoli, sotto la supervisione del personale addetto, nei seguenti punti: via Rossini all’intersezione con via XX Settembre (entrata e uscita consentite), via San Bernardino all’intersezione con via XX Settembre (entrata e uscita consentite), viale Gorizia all’intersezione con via Renato Cuttica (solo uscita consentita) e via Giolitti all’intersezione con corso Italia (solo uscita consentita).