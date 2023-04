StraLegnanese 2023, percorso e strade chiuse al traffico domenica 30 aprile

Legnano, 27 aprile 2023 – Il conto alla rovescia è partito. Domenica 30 aprile, a Legnano, ci sarà la StraLegnanese - Allianz Viva e Allianz Bank Financial Advisors. Una corsa non competitiva aperta a persone di ogni età e capacità, durante la quale ognuno è libero di tenere un’andatura consona alla propria persona.

Il percorso, con partenza e arrivo in Largo Tosi, si snoderà lungo le vie della città di Legnano (percorso 7km 1 giro – percorso 14km 2 giri – percorso 21km 3 giri). La partenza è prevista alle ore 8.30 per la gara di 21 Km e alle 8.45 per la gara di 7 o 14 Km.

Le strade interessate dal percorso che saranno chiuse dalle 8 fino a fine gara (indicativamente alle 11:30), ad eccezione di Largo Tosi che resterà chiuso al traffico dalle 7 alle 19: Largo Tosi, Piazza Quattro Novembre, Via Felice Musazzi, Via Pontida, Corso Giuseppe Garibaldi, Via San Martino, Via Bellingera, Via Montebello, Via Bainsizza, Via San Gerolamo Emiliani, Via Nazario Sauro, Via della Pace, Via Ciro Menotti, Via Volturno, Via Montanara, Piazza del Popolo, Via Cristoforo Colombo, Sottopasso stazione F.S., Via Curtatone, Piazza Monumento, Corso Italia, Piazza Giuseppe Frua.

Durante la chiusura del percorso per la gara podistica sono individuate le seguenti vie utilizzabili per il solo attraversamento in entrata e/o uscita dei veicoli su indicazione del personale preposto ed a condizione che venga salvaguardata la sicurezza dei partecipanti la manifestazione: via Giolitti all’intersezione con corso Italia; via Roma all’intersezione con la via San Martino; via XXIX Maggio all’intersezione con la via Montebello; via Robino all’intersezione con la via Bainsizza; via Sabotino all’intersezione con la via Ciro Menotti e Nazario Sauro

E’ possibile iscriversi online fino a giovedì 27 aprile alle 23.30, sul sito internet https://api.endu.net/r/i/77282. Pagamento con carta di credito (circuito VISA o MasterCard), Pay Pal, Bonifico Bancario.

Oppure in loco il giorno della partenza dalle 7 alle 8.15 presso il luogo di partenza con Carta di Credito o Contanti. Il prezzo per l’iscrizione in loco è però maggiorato. Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento dei 1500 iscritti.

Con l’iscrizione, il partecipante riceverà il pacco StraLegnanese contenente il pettorale numerato, informazioni utili, programmi, i gadget degli sponsor. E’ possibile ritirarlo sabato 29 aprile dalle 14 alle 18 alla Famiglia Legnanese, in Via Giacomo Matteotti, 3 e somenica 30 aprile dalle ore 7. alle ore 8.30 presso Largo Tosi.

Non è possibile richiedere un rimborso dell’iscrizione in alcun caso. Sarà possibile effettuare il cambio nominativo del partecipante entro e non oltre il 27 aprile 2023 al costo di 5€ per i diritti di segreteria.

I costi: 15€ per la 7km o la 14km; 20€ per la 21km

E’ possibile iscriversi in combinata alla StraLegnanese del 30 aprile + StraLegnanese by Night del 15 Settembre 2023: 7 km/14 km + StraLegnanese by Night (circa 7km) = 25€; oppure 21 km + StraLegnanese by Night (circa 7km) = 30€

La gara non è competitiva, ma l’organizzazione ha previsto degli omaggi per i seguenti piazzamenti:

PERCORSO 7 km: 1° posto uomo e donna; 2° posto uomo e donna; 3° posto uomo e donna.

PERCORSO 14 km: 1° posto uomo e donna; 2° posto uomo e donna; 3° posto uomo e donna.

PERCORSO 21 km: 1° posto uomo e donna; 2° posto uomo e donna; 3° posto uomo e donna.

PREMI SPECIALI: Corridore più giovane e Corridore più anziano.