Legnano, strade chiuse in centro: tutto quello che c’è da sapere

Legnano, 6 agosto 2024 – Continua la riqualificazione del Sempione: da domani tre notti per i lavori di asfaltatura del tratto fra le vie Brennero e Manzoni, nella fascia oraria tra le 20 e le 6 del mattino. Il corso non sarà completamente chiuso: il traffico veicolare sarà regolato dal senso unico alternato. Con questi lavori continua la riqualificazione di una delle principali direttrici cittadine che ha visto l’anno scorso l’asfaltatura del tratto compreso fra la via Brennero e il confine con Castellanza, mentre quest’anno si è provveduto alla realizzazione della banchina per il bus e del marciapiede fra le vie Brennero e Locatelli e al marciapiede fra le vie San Francesco e Manzoni.

Intanto la giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano generale del traffico urbano (Pgtu) redatta dal Pim, il Centro Studi già estensore della proposta di Pgt, e che ha visto impegnati in qualità di capoprogetto l’ingegnere trasportista Mauro Barzizza e l’ingegnere Francesca Boeri. La giunta ha preso atto dell’esclusione del Pgtu dalla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas) decretata dall’autorità competente, che non ha individuato effetti ambientali negativi prodotti dal Piano che, fra le altre cose, promuove la mobilità sostenibile, implementa la sicurezza stradale, migliora le condizioni della circolazione e concorre alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

A seguito dell’adozione da parte della giunta, il Pgtu, che si compone di tre documenti (Piano generale del traffico urbano, Piano particolareggiato della mobilità attiva e Piano particolareggiato della sosta), sarà pubblicato la prossima settimana sul sito comunale per la visione e l’eventuale presentazione di osservazioni, il cui termine di 30 giorni è prolungato a lunedì 30 settembre, in considerazione del mese di agosto. L’amministrazione pubblicizzerà poi il calendario degli incontri per illustrare il documento.