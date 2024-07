Strade sicure. Corsi speciali ai giovanissimi

Nei giorni scorsi si sono conclusi i corsi di Polizia Stradale tenuti dagli Agenti di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano. I corsi hanno coinvolto le scuole dell’infanzia di Nerviano, Garbatola, Sant’Ilario e Via dei Boschi, e a Pogliano la scuola dell’infanzia Padre Bernasconi e il centro estivo presso l’oratorio San Luigi. Complessivamente, i corsi hanno coinvolto 223 bambini per un totale di 34 ore, interamente finanziate dalla Regione Lombardia nell’ambito di un progetto.

Le agenti Raffaella Moggia e Alessia Meruzzi hanno svolto sia lezioni teoriche in aula che attività pratiche su strada. Durante le lezioni teoriche sono stati illustrati i concetti di strada, circolazione stradale in sicurezza, segnaletica stradale verticale e orizzontale, luminosa e degli agenti del traffico. Ai bambini più piccoli è stata spiegata e successivamente messa in pratica la "Regola dei quattro sguardi" per attraversare in sicurezza sulle strisce pedonali. Sono state fornite informazioni sulla dotazione personale degli agenti di polizia locale (arma, caricatore di scorta, manette, Capsicum, radio portatile e paletta segnalatrice) e sul veicolo di servizio (radio, Dae, cellulare per redazione verbali e stampante, tablet, apparecchiatura laser per rilievi planimetrici incidenti stradali, pretest per controllo tasso alcolemico e dispositivi luminosi e acustici di emergenza). Alcuni bambini sono stati accompagnati a piedi presso il Comando per una visita guidata, per conoscere la realtà della Polizia Locale e le modalità operative dei vari uffici.

Christian Sormani