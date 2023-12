Stordisce il suo cane e deruba l’anziana

Prima ha addormentato il cane poi ha finto di essere un tecnico dell’acqua con la padrona di casa, derubandola. La vittima del furto è un’ultraottantenne, che l’altra mattina ha aperto la porta a un individuo che si è presentato come un tecnico dell’acqua. L’uomo ha spiegato di dover effettuare una verifica del contatore a causa di un presunto guasto nella zona. La donna ha manifestato alcuni dubbi e ha detto di voler chiamare suo figlio per confermare. A questo punto, l’uomo ha estratto il cellulare ha chiamato il congiunto. La chiamata, ovviamente, è stata finta, ma ha tranquillizzato la donna, che ha quindi permesso all’uomo di entrare in casa. Dopo alcuni minuti, il sedicente tecnico ha affermato di aver completato il controllo e ha lasciato la casa. La donna ha poi scoperto che l’uomo aveva rubato i suoi gioielli d’oro. S.G.