Stand, pic-nic, laboratori: è la Festa della sostenibilità

Dare forma e sostanza a un concetto troppo spesso astratto e abusato. In modo ludico, coinvolgendo i cittadini di tutte le fasce d’età. La seconda edizione della Festa della sostenibilità, promossa dal Comune, ha anche questa finalità. Si svolgerà domani, dalle 10.30 alle 20.30, al Parco Falcone Borsellino. Organizzata dalla Biblioteca civica, in collaborazione con il gruppo #BiblioGiovani, vuole sensibilizzare e mobilitare, far riflettere e sperimentare. "La sostenibilità è ambientale, economica e sociale, quest’ultima purtroppo spesso trascurata - afferma il sindaco, Lorenzo Radice -. Quando queste tre dimensioni si intrecciano nascono cose belle. La sostenibiltà praticata si attua tramite la valorizzazione delle buone pratiche". Ricchissimo il programma, fra stand, pic nic, laboratori, talk, bike parade, giochi, arte, swap, sport e tavoli di discussione.

Si comincia alle 10.30 con il Tavolone riciclone, che proporrà attività di ricircolo creativo. In contemporanea, al campo di basket, esibizione di ginnastica artistica con Riccardo Maino e Mariachiara Villa e talk sul tema Lo sport contro ogni disuguaglianza, con Giorgio Andrea Zanaldi, atleta paralimpico, e Riccardo Maino. Dalle 11 via ai laboratori: i terrari per creare un ecosistema autosufficiente (che saranno riproposti nel pomeriggio), per fabbricare un detergente multiuso sostenibile, per il riciclo e la diffusione di semini e per la creazione di un tappeto partendo dagli stracci. Nel pomeriggio, al campetto di basket, partite 5 contro 5 con la Castoro sport, poi la bike parade lungo le linee della Bicipolitana, con partenza e arrivo al Parco Falcone Borsellino, e i tavoli di confronto tra cittadini e amministratori sulla mobilità sostenibile. Alle 19 in chiusura il concerto dei Generic animal. Tutte le attività sono gratuite. "Non vogliamo parlare di sostenibilità in modo accademico, bensì mescolare impegno e festa", ha detto l’assessore alla Cultura Guido Bragato. "Abbiamo messo sotto esame le azioni del Comune per misurarne gli impatti in termini di sostenibilità, perché soltanto con un riscontro misurabile potremo mettere in atto gli eventuali correttivi per migliorare la situazione e centrare i nostri obiettivi", ha concluso Luca Benetti, assessore alla Sostenibilità. Silvia Vignati