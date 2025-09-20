Lo stadio Mari riapre i cancelli: il Legnano torna a giocare a casa

Legnano Milano), 20 settembre 2025 – Dopo mesi di assenza, il Legnano calcio tornerà a giocare in casa e lo farà proprio allo stadio Mari, grazie a un accordo di collaborazione con l’Academy Legnano per la gestione congiunta dell’impianto.

L’intesa, che ha ricevuto anche l’approvazione della giunta comunale, segna un passo importante per la nuova stagione calcistica e rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio sportivo cittadino e incentivare la crescita dei giovani atleti locali. Il ritorno del Legnano allo stadio Mari era atteso già all’inizio di settembre, ma per motivi legati alla disponibilità del terreno in erba, i Lilla non hanno potuto disputare la partita di Coppa contro il Magenta mercoledì 10 settembre. Come conferma l’agronomo Paolo Bergamo, però, il terreno sarà perfettamente pronto e fruibile già per la seconda giornata di campionato, domani, quando la squadra scenderà finalmente in campo davanti ai propri tifosi dopo mesi di trasferte forzate.

“L’accordo recentemente raggiunto tra l’Ac Legnano e l’Academy – si legge nel comunicato ufficiale del club – ha trovato anche l’approvazione della giunta comunale. Si tratta di una notizia importante che conferma la volontà del presidente Sergio Zoppi e della società di valorizzare lo stadio Mari come casa della prima squadra e come luogo di crescita per i giovani calciatori legnanesi”. Oltre al ritorno del Legnano in campo, la collaborazione con l’Academy prevede iniziative dedicate ai più giovani, programmi di formazione sportiva e percorsi mirati a rafforzare il vivaio cittadino.

Lo stadio Mari non sarà quindi soltanto il teatro delle partite della prima squadra, ma un vero e proprio polo di sviluppo calcistico per tutta la città. Domani segnerà così un momento speciale per il calcio legnanese: il ritorno a casa del Legnano, pronto a scendere in campo davanti ai propri tifosi, nello storico stadio Mari, simbolo di passione e tradizione per la comunità lilla. L’appuntamento è alle 15,30 per il fischio di inizio della gara fra Legnano e Vis Nova Giussano, valevole per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza.