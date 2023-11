Spostamento casa-scuola. Aiuti per il piano

È stato assegnato all’Istituto scolastico Antonio Bernocchi il supporto gratuito per la redazione del piano di spostamento casascuola e il motivo di questa scelta è in parte scontato: nessun altro aveva fatto richiesta per il servizio . L’opportunità era stata offerta dal Comune di Legnano con un avviso pubblico lanciato alla fine di agosto aperto ad aziende e istituti scolastici con sede o un’unità operativa nel territorio di Legnano e un numero di dipendenti in questa stessa sede non inferiore alle 100 unità. Quella dell’istituto Bernocchi, a giochi fatti, è stata l’unica candidatura pervenuta. L’iniziativa, che rientra fra le azioni de "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile", prevede l’assegnazione al beneficiario di un supporto tecnico e della "formazione on the job" del proprio Mobility Manager sulla redazione del piano forniti dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti di Roma per quasi 8mila 600 euro.