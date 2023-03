“Sportability” l’inclusione scende in campo con il basket

Con “Sportability” l’inclusione scende in campo: Pallacanestro Varese, Officina 025 e Triade Sos Autismo fanno squadra per promuovere la crescita di bambini e ragazzi diversamente abili. La partnership tra le tre realtà ha preso il via con la prima di tre date, che si è svolta lunedì 20 al Campus di Varese. I giovani con autismo e disabilità si sono potuti allenare insieme agli atleti di basket che giocano in serie B e ai coach. Successivamente, il 3 aprile, a scendere in campo saranno i giovani cestisti under25 della società, mentre in occasione dell’ultimo appuntamento in programma, venerdì 28 aprile, il coaching staff della Pallacanestro Varese si recherà presso la palestra di Gallarate coinvolgendo i partecipanti in un’attività ludico-motoria. Un’occasione unica a fianco degli atleti per attività inclusive. L’obiettivo del progetto è proprio promuovere il basket come opportunità di crescita personale, benessere e partecipazione per tutti. "Per bambini e ragazzi con disabilità partecipare ad attività che stimolino la collaborazione e l’interazione con i coetanei in un ambiente sano, qual è quello sportivo, è davvero prezioso per crescere e stare bene", afferma Stefano Colombo, presidente di Officina 025. Il progetto Sportability è realizzato grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.Lorenzo Crespi