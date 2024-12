Spettacolo in corsia. Danze dal mondo

Domenica alle 10.30, nell’area accoglienza dell’ospedale, gli Artigiani del borgo con la collaborazione del Lions Club Maggiolini di Parabiago invitano allo spettacolo in musica Danze dal mondo, proposto dalla Compagnia Orizon. Sarà inoltre possibile acquistare i pupazzetti degli amici animali, disponibili già da lunedì e per tutta la settimana, frutto del lavoro delle classi terze delle dieci scuole primarie legnanesi, con il supporto delle volontarie degli Artigiani del borgo. I manufatti, esposti a settembre nel cortile del Palaborsani in occasione di Ludolandia, saranno ancora in vendita ad offerta insieme ad altri oggetti: il ricavato andrà a favore del reparto Pediatria del presidio, guidato dalla dottoressa Laura Maria Pogliani, e della ricerca sul cancro infantile.

S.V.