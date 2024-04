Speranza e repressione, il 25 Aprile dell’Altomilanese in una mostra

È stata inaugurata ieri pomeriggio in biblioteca, piazza Castegnate 2bis, la mostra “Gli archivi raccontano. Il 1944: anno di lotte, speranze e repressione“. Si inserisce nelle ricorrenze legate al 25 Aprile ed è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia cittadina e gli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice. L’esposizione si propone di ricostruire il clima di violenza, repressione, lotte e speranze che ha caratterizzato il 1944. La mostra si sviluppa su dodici pannelli e cinque teche: dall’occupazione tedesca a Castellanza alla Resistenza nell’Altomilanese, dalla Repubblica dell’Ossola agli scioperi in città.

Spiegano il sindaco, Mirella Cerini, e l’assessore alla Cultura, Davide Tarlazzi: "Anche quest’anno, grazie al lavoro di ricerca condotto dalla locale sezione dell’Anpi, le celebrazioni del 25 Aprile saranno accompagnate da una mostra capace di valorizzare il patrimonio documentale non solo locale. Con tale iniziativa ci si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla conoscenza di eventi che segnarono la vita della nazione e, di riflesso, della nostra comunità cittadina". La mostra sarà visitabile fino all’11 maggio. Orari: da martedì a sabato, dalle 15 alle 18. Visite guidate o 27 aprile e 4 maggio, alle 17 (prenotazione obbligatoria in biblioteca). S.V.