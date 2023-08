Specchietto rotto frutta cento euro

Il trucco dello "specchietto rotto", una forma di truffa da sempre in auge e che ancora in questi giorni ha trovato spazio sulle strade cittadine: l’episodio ha avuto come teatro via Alberto da Giussano e come vittima un automobilista che ha avuto la sfortuna di transitare nella zona prescelta dal truffatore per mettere in atto il trucco. Mentre stava procedendo in via Da Giussano, infatti, il protagonista della vicenda ha sentito un botto e subito dopo è stato affrontato da un uomo che, urlando, lo ha accusato d’aver urtato e rotto lo specchietto della sua Audi A3 nera. La richiesta successiva? Saldare in loco il presunto danno per evitare l’aumento del premio assicurativo.

Dopo la richiesta iniziale di 500 euro, l’uomo si è poi "accontentato" di cento euro. A vicenda conclusa il legnanese truffato si è accorto che il suo specchietto non era neppure piegato: in questi casi la prima cosa da fare è sempre e comunque segnalare alle forze dell’ordine l’accaduto, perché la rapidità nell’intervento può fare la differenza.