"La caduta dell’albero sulla giostrina non poteva essere previsto"

La caduta dell’albero avvenuta lo scorso 16 aprile nei giardini Pattani (l’albero è precipitato sulla giostrina per bambini del piccolo parco) non poteva in alcun modo essere prevista: per far luce sull’episodio accaduto in una giornata caratterizzata da maltempo e forte vento e rispondere così all’interrogazione presentata in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, gli amministratori legnanesi hanno infatti richiesto una relazione ai tecnici di Amga che si occupano del verde cittadino.

Secondo la relazione, che l’altra sera ha fatto da guida alla risposta in aula affidata all’assessore Marco Bianchi, le condizioni della pianta erano state valutate nell’ottobre del 2022 e in quell’occasione era stato determinato che la pianta era sana e che non presentava, dunque, alcun sintomo di possibile cedimento.

Valutazione rafforzata anche dalle verifiche fatte dall’agronomo sull’albero ormai caduto e che hanno evidenziato un legno ancora sano e non degradato. I motivi del crollo repentino dell’albero, dunque, vanno ricercati nello sradicamento dell’albero stesso, causato dalle condizioni meteo e, in parte, dal mancato sviluppo dell’apparato radicale in prossimità del muro di cinta del giardino.

Una conclusione che ha spinto i consiglieri a richiedere una valutazione degli alberi non solo in base allo stato di salute, ma anche tenendo in considerazione eventuali posizionamenti "critici".

P.G.