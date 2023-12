Legnano, spacciatore di 23 anni arrestato con due etti di hashish e marijuana

Legnano (Milano) – Un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia in stato di libertà di un altro soggetto per gli stessi motivi: è questo il risultato di una serie di servizi organizzati dalla Polizia di Stato del commissariato di Legnano e finalizzati alla prevenzione e repressione del commercio e dell'uso di sostanze stupefacenti.

Il primo episodio risale a lunedì scorso, 4 dicembre: gli agenti del Commissariato cittadino hanno individuato nel pomeriggio un giovane di 19 anni impegnato a recuperare della marijuana in un'area verde adiacente ad un bidone della raccolta di batterie esauste, il tutto nella zona dell’Oltrestazione. La sostanza e il cellulare sono stati quindi sequestrati per ulteriori accertamenti investigativi, mentre il 19enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giorno dopo, nella mattinata di martedì 5 dicembre, in questo caso dopo aver sviluppato una segnalazione che indicava in questa sede uno smercio di sostanze stupefacenti, l'Ufficio controllo del territorio ha invece sequestrato nell'abitazione di un giovane di 23 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, circa 200 grammi di hashish, 16,5 grammi di marijuana, 1380 euro in contanti, un cellulare, bilancini di precisione e coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente, rinvenendo ulteriori elementi utili per il prosieguo delle indagini.

In particolare sono stati trovati ben tredici sacchetti, ormai svuotati del contenuto, ognuno della capacità di un chilo di sostanza stupefacente: un particolare in grado di dare una dimensione del potenziale “giro” gestito dal giovane. Il soggetto è stato dunque arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e verrà giudicato per direttissima oggi al Tribunale di Busto Arsizio.