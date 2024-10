Spaccate nelle farmacie. Tre colpi, stessa banda

Non solo a Magnago e Legnano, ma con tutta probabilità anche in provincia di Varese una terza farmacia è stata presa d’assalto dagli stessi ladri nella notte tra domenica e lunedì: sono le modalità e i tempi con cui è stato portato a termine un colpo a Lonate Pozzolo a far propendere per questa interpretazione dopo che i primi due furti erano già stati collegati dopo le indagini immediate. I due primi episodi risalgono alle 5 del mattino, in una farmacia a Magnago con un bottino da pochi euro, e alle 6 a Legnano, rilevata dalla polizia di Stato, con un bottino di oltre 1.500 euro: in entrambi questi casi è stato utilizzato un tombino per farsi strada, entrare negli esercizi commerciali e sottrarre quanto di interesse. Poco prima, nella stessa notte, sono stati i carabinieri a segnalare anche un terzo furto in una farmacia a Lonate Pozzolo, avvenuto in un orario antecedente. Anche in questo caso i ladri, che sembra si siano mossi seguendo un percorso preciso nei territori a cavallo tra le province di Milano e Varese, hanno portato a termine il colpo utilizzando un tombino per sfondare l’ingresso della Farmacia Lonate. Saranno forse gli indizi che potranno emergere dal guanto rinvenuto a Magnago a fornire qualche indicazione in più per legare i tre episodi.P.G.