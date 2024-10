Sostegno agli adolescenti. Oratorio strategico col progetto “Al tuo fianco”

Un progetto che vuole sostenere gli adolescenti e i ragazzi nella struttura a loro dedicata, l’oratorio. È stato presentato nella casa parrocchiale a Magenta il progetto "Al tuo fianco, alleanza oratorio – territorio" che vede capofila la Comunità Pastorale di Magenta sostenuta da enti, associazioni e mondo della scuola. È tra i 50 selezionati dal bando "Porte aperte" di Fondazione Cariplo per potenziare l’offerta educativa rivolta ai giovani. Co-finanziato per 58mila euro necessari per portare avanti le attività che si vogliono realizzare è stato presentato ieri mattina dal nuovo parroco don Federico Papini, don Emiliano Redaelli, responsabile pastorale giovanile, Emanuele Contaldo, coordinatore del progetto, Valeria di Bisceglie della cooperativa La Solidarietà e l’assessore a scuole ed educazione Giampiero Chiodini. "Questo è un progetto creativo", ha commentato don Federico. Don Emiliano ha parlato di 23 azioni nell’ambito dell’oratorio con due percorsi. Uno organizzato per i ragazzi che lo frequentano, l’altro finalizzato alla prerogativa di vedere l’oratorio come un cortile che accoglie tutti. Il primo mattone sarà la cabina di regia.

"L’idea è di sedersi attorno ad un tavolo mettendo al centro i ragazzi e i loro bisogni – spiega Emanuele Contaldo – importanti sono le famiglie, i catechisti, gli educatori. La seconda parte riguarda il potenziamento del dopo scuola per medie e superiori". "La realtà dell’oratorio a Magenta è radicata e preziosa per la comunità e anche per l’Amministrazione comunale – ha detto l’assessore Chiodini – senza quegli spazi saremmo in grossa difficoltà. Ben venga una collaborazione e questa grande disponibilità che la parrocchia mette a disposizione".

Graziano Masperi