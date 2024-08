Sos medici di famiglia: escono due dottori e ne entra in servizio uno

Dottoressa, che succederà nei prossimi giorni a Bareggio?

Stiamo valutando l’apertura di un ambulatorio medico temporaneo: abbiamo già la disponibilità di un medico, e forse se ne aggiungerà un secondo. Nessuno rimane senza assistenza. La nostra ASST è in grado di garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure primarie, anche a quelli temporaneamente privi di un’assegnazione definitiva, ancorché causata da una carenza di candidature che non rientra affatto nella disponibilità di intervento dell’azienda.

Gli ambulatori vanno bene come soluzione d’emergenza, ma in un futuro (che si spera non lontano) avremo nuovi medici di famiglia?

ASST Ovest Milanese è costantemente impegnata nel reclutamento di medici di medicina generale, mediante pubblicazione di appositi bandi destinati alla copertura dei posti disponibili sul proprio territorio. A fine luglio si è aperta la fase finale di un procedimento di reclutamento di 9 nuovi medici di famiglia, che hanno già espresso la volontà di attivare un ambulatorio negli ambiti carenti e che entro 90 giorni dovrebbero confermare definitivamente la propria volontà con apertura dei relativi ambulatori. A oggi per i Distretti Magentino e Abbiatense non sussistono carenze di professionisti, tra titolari e incaricati, e il numero complessivo di 115 medici attivi è in grado di assorbire la totalità dei cittadini qui residenti. Nei Distretti Legnanese e Castanese, che contano un numero complessivo di 136 medici attivi, sussiste qualche criticità affrontata mediante attivazione di 3 nuovi Ambulatori medici temporanei, collocati nei Comuni di Parabiago, Castano Primo e Buscate. L’atteso prossimo reclutamento di 9 nuovi medici di Medicina generale fa prevedere un netto miglioramento della situazione, con possibilità di copertura di tutti gli ambiti carenti.