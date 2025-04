Solleva dubbi la grande pista ciclabile

La realizzazione della pista ciclabile prevista dal progetto "Cambio Radiale 15", parte del Biciplan di Città Metropolitana finanziato con fondi del Pnrr, finisce al centro del dibattito politico a Nerviano. La Lega ha infatti presentato un’interpellanza, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, per sollevare una serie di perplessità legate all’impatto dell’opera, in particolare lungo la Statale del Sempione, via Milano e le vie limitrofe. Secondo il gruppo consiliare, l’amministrazione comunale ha finora illustrato l’iniziativa in termini entusiastici, senza però fornire informazioni sulle possibili criticità che l’intervento potrebbe comportare in una delle aree più sensibili del territorio cittadino.

Tra i principali nodi evidenziati, la perdita di almeno 35 parcheggi, con il rischio che il numero possa aumentare. Un problema rilevante, considerando la presenza nella zona di numerose attività commerciali oltre alla casa di riposo. Sollevati anche dubbi sulle misure previste per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, sulla gestione della viabilità in caso di restringimenti della carreggiata – conseguenza della larghezza standard di 4 metri della pista ciclabile – e sulla sorte di alcune infrastrutture esistenti, come la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e la fermata degli autobus. Non meno importante, viene segnalata la necessità di un piano preciso per lo smaltimento delle acque piovane, specialmente in occasione di eventi meteorologici intensi, sempre più frequenti. Il gruppo chiede quindi all’amministrazione un cronoprogramma dettagliato dell’intervento, chiarimenti su come si intendano gestire i disagi per il traffico, le attività e i residenti, e una maggiore trasparenza nella comunicazione alla cittadinanza, che – secondo la Lega – finora è stata poco informata.

Ch.S.