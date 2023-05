Società di servizi e patrimonio Bigatti amministratore unico

Lorella Bigatti è il nuovo amministratore unico di “Castellanza servizi e patrimonio“, la Società partecipata a socio unico del Comune che si occupa dei servizi abitativi pubblici, la farmacia, il cimitero e gli impianti sportivi.

Bigatti è laureata in lettere classiche e ha un’esperienza trentennale nella gestione delle società a partecipazione pubblica. Attualmente è consigliere di amministrazione di EuroPa Service, per la gestione dei servizi relativi agli immobili comunali, strumentali, territoriali e del Suap (Sportello unico attività produttive) di 17 Comuni, componente della Giunta esecutiva dell’Associazione imprese e enti di gestione servizi pubblici locali della Regione (ConfServizi Lombardia). Continua inoltre a insegnare letteratura, storia, greco e latino alla Scuola privata superiore Iup di Milano. Dal 2016 a oggi è stata amministratore unico di NuovEnergie Teleriscaldamento, partecipata che gestisce la rete di teleriscaldamento di Rho, Settimo Milanese e Pero. "Ha una grande esperienza nella gestione delle Società di servizi a capitale pubblico e la competenza per amministrare Castellanza servizi e patrimonio", ha commentato il sindaco Mirella Cerini. S.V.