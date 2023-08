“Mi hanno pestato”: i carabinieri lo soccorrono. Poi gli trovano in casa due chili di droga

Legnano – Lo trovano ferito per strada, lo soccorrono e lo portano a casa, dove però trovano quasi due chili e mezzo di droga. Protagonista della vicenda è un 34enne, noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso dai carabinieri, che lo avevano raggiunto, poco dopo le 13, in viale Torelli, in seguito alle chiamate di alcuni passanti, che lo avevano notato pesto e sanguinante per strada.

Quando sono arrivati i militari dell’Arma l’uomo, che presentava ferite al volto e al gomito sinistro, ha detto di essere stato picchiato a casa ma di non sapere da chi, e senza fornirne una descrizione. A quel punto i carabinieri sono andati al suo indirizzo, nelle immediate vicinanze, a vedere cosa fosse successo e una volta entrati con l'aiuto dei vigili del fuoco, da una finestra, hanno trovato in soggiorno 1,3 chili di marijuana e 1,1 chili di hashish, oltre a un bilancino di precisione.

Trasportato all'ospedale di Legnano, il 34enne è stato dimesso con dieci giorni di prognosi e portato in carcere a Busto Arsizio.