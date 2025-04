Smaltimento corretto dei rifiuti. Le regole e il calendario della raccolta differenziata

In paese al via dal 5 maggio la distribuzione del kit annuale per la raccolta differenziata. I cittadini potranno ritirare gratuitamente il kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata. La distribuzione avverrà all’interno della Sala Esposizioni del Municipio, in via Roma 42. Ogni utenza riceverà una dotazione così composta: 100 sacchetti in mater-bi da 7 litri per la raccolta dell’umido, 50 sacchetti gialli da 110 litri per gli imballaggi in plastica e 50 sacchetti viola da 110 litri per la frazione secca. Per il ritiro è necessario che si presenti l’intestatario della tassa rifiuti (Tari), munito della propria tessera sanitaria. Chi fosse impossibilitato a recarsi di persona può incaricare un delegato, compilando l’apposito modulo disponibile sul volantino distribuito porta a porta. Alla delega dovrà essere allegata la fotocopia fronte e retro della carta di identità del delegante. Ecco il calendario completo degli orari per il ritiro del kit: lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato 10 maggio: dalle 9.00 alle 13.30, sabato 17 maggio: dalle 10.00 alle 13.30. Durante i giorni di distribuzione sarà anche possibile sostituire i mastelli e i biobox danneggiati, a condizione che siano vuoti e ben puliti.

Un appuntamento importante per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti e la continuità del servizio di raccolta, nel segno della sostenibilità ambientale. In occasione della Festa della Liberazione il calendario della raccolta rifiuti subirà alcune variazioni nei Comuni dell’Alto Milanese e del Legnanese. A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago i servizi saranno sospesi per l’intera giornata. Le raccolte previste saranno recuperate sabato 26, quando si effettueranno anche quelle già in programma per quel giorno.

Christian Sormani