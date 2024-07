Slittamento della Tari. È polemica

Polemiche sulla Tari a Nerviano. Il leghista Massimo Cozzi solleva la questione relativa alla Tassa dei rifiuti : "Cose mai successe prima a Nerviano con il pagamento della Tari! Breve cronistoria: vista l’approvazione delle tariffe Tari, avvenuta solamente nel mese di giugno in Consiglio Comunale, la "solita" scadenza del 16 giugno è slittata al 16 luglio. Ora il nuovo slittamento a fine luglio! La giustificazione è il protrarsi dei tempi necessari alla distribuzione degli avvisi di pagamento Tari 2024. Mi vengono spontanee due domande: come mai non è successa la stessa cosa gli anni precedenti? Questa scadenza è prassi di ogni anno, sempre nello stesso periodo. Come mai non si è programmato il tutto per tempo? Si sarebbe potuto fare come nella vicina Parabiago, posticipando la prima scadenza alla fine di settembre". C.S.