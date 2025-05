Nottata di risse. Quattro giovani in Pronto soccorso

RESCALDINA (Milano)Una lite a Rescaldina che scoppia improvvisa in una zona periferica del paese e si trasforma in un’aggressione nella quale ad avere la peggio sono due giovani di 18 e 20 anni, uno scontro tra due gruppi di giovani a Canegrate che allo stesso modo finisce a bottigliate e una denuncia a piede libero ai danni di un trentaseienne trovato in possesso di un coltello nei pressi del maniero di sant’Erasmo: è stata una notte movimentata quella tra sabato e domenica per i carabinieri della Compagnia di Legnano. Il primo episodio è accaduto poco dopo le due del mattino: in via Lombardi a Rescaldina, dove due giovani sono stati avvicinati e poi aggrediti da uno straniero. La situazione sarebbe degenerata e la lite sarebbe scoppiata, sempre secondo la ricostruzione dei due, per futili motivi, fatto sta che lo sconosciuto avrebbe poi colpito entrambi con una bottiglia, provocando a uno dei due giovani un profondo taglio all’altezza dell’orecchio. A Canegrate, in via san Giovanni Bosco, lo scontro tra due gruppi di ragazzi è acceso invece intorno alle 7 del mattino: ad avere la peggio sono stati infine due ragazzi di 24 e 25 anni, poi medicati in ospedale. L’ultimo episodio ha avuto come teatro la zona intorno al maniero di Sant’Erasmo: un trentaseienne residente a Busto Arsizio si sarebbe fatto notare perché minacciava le persone in strada mostrando un coltello. I carabinieri l’hanno denunciato per possesso d’arma impropria. Paolo Girotti