Busto Garolfo (Milano), 16 ottobre 2019 - Non ce l'ha fatta Simone Rappa, giovane dipendente del noto ristorante legnanese "L'altra botte", che era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Provinciale 12 nella mattinata di martedì 15 ottobre. Il giovane è morto in seguito ai gravissimi traumi riportati nell'incidente. Il venticinquenne stava probabilmente andando da Abbiategrasso, dove risiedeva, sul posto di lavoro quando la sua auto si è scontrata con un'altra vettura che stava procedendo in senso contrario. L'impatto è stato devastante: la violenza dello scontro ha distrutto le due auto e i due occupanti sono rimasti incastrati a bordo dei mezzi. Sul posto erano subito arrivati vigili del fuoco, soccorsi e forze dell'ordine. Poi la corsa in ospedale. E oggi, un giorno dopo l'incidente, il tragico sviluppo.

