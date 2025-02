Sicurezza, meno segnalazioni dal Controllo di vicinato

Aumenta, in termini di gruppi attivi, la presenza del Controllo di vicinato in città, ma, malgrado ciò, il numero di segnalazioni risulta essere in calo rispetto all’anno precedente. C’è anche questo dato - proprio perché il Controllo di vicinato costituisce un supporto informativo importante per il corpo - nel bilancio 2024 della Polizia locale di Legnano. A fine 2024, infatti, erano attivi nel territorio cittadino ben 30 gruppi di Controllo di vicinato, di cui tre di nuova costituzione proprio nell’ultimo anno (Cimarosa - San Bernardino, Oltresempione e San Paolo). Il quadro è poi completato dalle 14 Zone commerciali. Grazie a una rete così ramificata, nel 2024 il totale delle segnalazioni pervenute si è comunque fermato a quota 131, registrando un calo considerevole rispetto alle 226 segnalazioni dell’anno precedente. Più che il venir meno della necessità di segnalare, è più logico pensare che i cittadini, nell’ultimo anno, abbiano preferito rivolgersi direttamente ai riferimenti telefonici della Polizia locale cittadina per chiedere un intervento diretto.

Le segnalazioni raccolte riguardano principalmente temi di sicurezza, rifiuti, illuminazione oltre ad altri problemi di natura urbana e sono così suddivise: in 62 casi hanno riguardato problemi di sicurezza (rispetto alle 109 del 2023); i rifiuti sono stati al centro di 34 segnalazioni (erano 67); l’illuminazione ha provocato nove segnalazioni (erano 17) e una sola segnalazione ha riguardato la segnaletica in città (9 nel 2023). I problemi collegati al verde hanno condotto a dieci segnalazioni (rispetto alle 15 nel 2023), mentre le buche nelle strade cittadine hanno generato otto segnalazioni (in aumento rispetto alle sei del 2023). Crescono, inoltre, anche le segnalazioni relative al disturbo della quiete: sette contro le tre dell’anno precedente.

Per la prima volta nel bilancio della Polizia locale, infine, sono comparsi anche i dati dell’attività di Polizia veterinaria: i dati riferiscono di 72 interventi attivati su richiesta della Centrale Operativa. In tutto sono stati ricevuti 32 esposti e contestate 15 sanzioni amministrative. Dieci gli interventi con le Guardie Zoofile e tre, in ultimo, gli animali ricoverati presso la Protezione animali Legnano. P.G.