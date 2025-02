Sicurezza e voglia di taser . Anche la Lega di Legnano spinge per “armare“ la locale

Così come era successo a Busto Arsizio, anche a Legnano verrà presentata una mozione in Consiglio comunale con la quale la Lega chiederà di dotare la Polizia Locale di taser per permettere agli agenti di affrontare con maggiore tranquillità quello che, con l’approssimarsi delle elezioni amministrative, è ritornato a essere un problema da mettere in primo piano. "Nella nostra città il problema sicurezza è una realtà e non è solo una percezione di una parte della cittadinanza – ha detto, infatti, a proposito della mozione la consigliera comunale della Lega Daniela Laffusa -. La giunta Radice non ha voluto affrontare con fermezza la questione e siamo oggi a chiedere che Legnano segua l’esempio dei vicini bustocchi e inizi a dotare di taser gli agenti della Polizia Locale, come proposto dall’europarlamentare e consigliere comunale di Busto, Isabella Tovaglieri. Questo strumento si è dimostrato efficace per contrastare i criminali e dare più tutele ai nostri agenti di Polizia, impegnati ogni giorno per garantire la legalità e il presidio delle nostre città". Ovviamente anche sulla sponda bustocca della Lega l’iniziativa di Legnano e la decisione di mutuare la proposta è stata interpretata con favore: "La Lega è sempre dalla parte dei cittadini perbene e di chi li tutela. Dire sì al taser è un chiaro messaggio di vicinanza e sostegno ai nostri agenti – ha commentato la stessa Tovaglieri -, che svolgono un lavoro prezioso e insostituibile per la collettività. Mi auguro che la maggioranza di Legnano metta da parte l’ideologia e risponda con concretezza al bisogno dei legnanesi di sentirsi più sicuri nella loro città. La tranquillità dei cittadini e l’incolumità degli agenti non sono questioni di parte ma obiettivi che dovrebbero stare a cuore a tutti i partiti, indipendentemente dagli schieramenti". P.G.