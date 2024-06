"Siamo carabinieri". Svaligiata una casa derubano anche i vicini

Doppio colpo alla periferia di Saronno: un’audacissima banda di ladri ha prima svuotato un appartamento e subito dopo, fingendosi carabinieri, hanno derubato di un prezioso anello i vicini. È successo in pieno giorno alle 13,30 quando una coppia di saronnesi ha notato due persone nel proprio giardino. "Siamo carabinieri – la risposta dei 4 uomini alle domande dei proprietari pensionati – c’è stato un furto in questa casa abbiamo preso due ladri ma stiamo cercando gli altri".

Complessivamente erano in quattro: indossavano un cappellino e parlavano perfettamente l’italiano. Hanno spiegato di aver fermato due ladri di nazionalità albanese e di essere in borghese perché alla ricerca di complici. Anzi proprio per questo hanno chiesto di fare un sopralluogo in casa. Così i sedicenti carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dei due saronnesi e l’hanno passata al setaccio. Non hanno lesinato domande ai padroni di casa sulle misure di sicurezza e ovviamente hanno raccontato qualche dettagli del furto. Terminato il sopralluogo si sono dileguati. La coppia aveva avuto dei sospetti sulle reali intenzioni degli uomini ma preoccupata per le loro intenzioni li ha assecondati per farli uscire di casa il prima possibile. E’ stato a questo punto che la coppia si è accorta del raggiro. Da una delle camere era sparito un anello di grande valore economico ed affettivo. Vero anche il colpo nella casa accanto dove la banda era riuscita a mettere a soqquadro i locali trovando e portando con sè diversi gioielli. Ovviamente sono stati subito allertati i carabinieri della compagnia di Saronn. Grande l’amarezza dei due pensionati vittime del secondo colpo ancora spaventati dall’accaduto.

Sara Giudici