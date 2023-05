Si scaglia contro il padre armato di bastone

Arrestato un giovane senegalese di 22 anni dai carabinieri della stazione di Cassano Magnago intervenuti nella serata di domenica per una violenta lite in famiglia. Il ventiduenne, che avrebbe problemi comportamentali, aveva preso a bastonate il padre a cui sembra avesse chiesto dei soldi. Di fronte al rifiuto del genitore la violenta reazione che per l’uomo poteva avere ben più gravi conseguenze se non fossero arrivati i militari. A dare l’allarme consentendo l’intervento tempestivo della pattuglia, i vicini di casa che hanno sentito le grida d’aiuto. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma della stazione di Cassano Magnago, quando sono entrati nell’abitazione hanno cercato di calmare il giovane che continuava ad aggredire con un bastone il padre ma hanno dovuto fare i conti con la reazione violenta dei ventiduenne nei loro confronti. La vista degli uomini in divisa non ha riportato la calma anzi il ventiduenne si è scagliato contro i militari uno dei quali è finito a terra rimanendo ferito. I carabinieri a fatica sono riusciti a contenere il senegalese, una vera furia, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato per direttissima ieri in mattinata in Tribunale a Busto Arsizio.

R.F.