Si alza il sipario sulla fiera delle eccellenze

L’Antica Fiera di San Martino numero 417, un appuntamento storico che celebra l’agricoltura, l’artigianato e le eccellenze del territorio, andrà in scena da questa sera a lunedì. La fiera si apre questa sera con una spettacolare inaugurazione che include un Laser & Fire Show e si sviluppa lungo le vie del centro con una varietà di stand e esposizioni. L’evento fieristico ospita una vasta gamma di espositori: dall’agroalimentare ai prodotti biologici a km zero, fino ai macchinari agricoli e artigianali. I produttori agricoli del Parco del Ticino e quelli di "Campagna Amica" di Coldiretti. Tra le attrazioni principali la Fattoria Didattica, dove bambini e famiglie possono scoprire la vita rurale attraverso incontri con animali da allevamento e laboratori interattivi (Impara a mungere e l’allevamento delle api).

Numerosi i momenti culturali e di approfondimento su temi di grande attualità, come la politica agricola comunitaria e le politiche alimentari sostenibili. Per gli appassionati di architettura, la mostra "Templi per lombardi laboriosi" ripercorrerà le opere di Mario Galvagni. La fiera di Inveruno rappresenta una tradizione secolare che, ogni anno, richiama migliaia di visitatori, contribuendo alla valorizzazione delle radici agricole e artigianali della regione, e aprendo una finestra sulle sfide del futuro nel settore agroalimentare e della sostenibilità. "Per il nostro territorio è un’occasione importante per farsi conoscere e fare conoscere ciò che è per noi la fiera: è tradizione e festa, è ambiente, cultura e commercio, è stare insieme. "Tutti questi aspetti sono declinati nel ricco programma di eventi", ha commentato la sindaco Nicoletta Saveri. "Non mi resta che dare il mio più cordiale benvenuto a tutti i visitatori della nostra fiera". G.Ch.