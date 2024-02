Sgomberato l’edificio del Ferrotel . Era diventato un rifugio di abusivi

Sgomberato ieri mattina a Luino il Ferrotel, edificio in stato di abbandono, in piazza Marconi 29, un tempo utilizzato per il pernottamento del personale ferroviario, poi dismesso e finito nel degrado, rifugio di abusivi. L’azione si è resa necessaria a seguito di un’ ordinanza di messa sicurezza diramata Ufficio tecnico del Comune verso la proprietà che è privata.

L’operazione è stata disposta dalla Questura di Varese con l’intervento dei carabinieri della compagnia di Luino e della Polizia locale. Lo sgombero è cominciato alle 9,30 ed è continuato per tutta la mattinata, all’interno durante il sopralluogo sono state trovate due persone, un tunisino e una marocchina, trentenni, privi di documenti e di permesso di soggiorno, che probabilmente nella struttura avevano trovato un riparo. Non hanno opposto resistenza all’arrivo delle forze dell’ordine e sono stati identificati. All’interno dello stabile è stato rilevato un aggancio abusivo alla corrente elettrica e sono stati trovati un termosifone e un fornelletto. Al termine dell’operazione la ditta incaricata dalla proprietà ha provveduto a sigillare le finestre per scongiurare altre occupazioni abusive".

"La nostra amministrazione – ha detto il sindaco Enrico Bianchi - è impegnata nel recupero e messa in sicurezza delle aree non abitate cittadine come la zona stazione che ha però esigenze particolari e sono necessarie azioni specifiche,tutto questo in un’ottica di recupero e se possibile di rilancio generale del polo ferroviario".

Dunque grande attenzione da parte dell’amministrazione luinese nei confronti di progetti di riqualificazione di spazi e della lotta al degrado.

R.F.