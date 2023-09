Sgomberata la villa abusiva dei rom Allontanati 4 adulti e 7 bambini

di Graziano Masperi

Dopo la villa di via Grandi a luglio ieri è toccato a quella di via Cavour, sempre a Marcallo. Edifici confiscati dopo un lungo iter burocratico. Le operazioni di ieri si sono svolte tranquillamente, con l’eccezione di alcuni momenti di tensione al momento dell’uscita delle quattro persone adulte e dei sette bambini, i più piccoli di cinque anni. Si tratta di una famiglia di origine serba che si era insediata in quell’area ben 22 anni fa.

La villa, un bell’edificio su due piani con un giardino attorno situata sotto il cavalcavia a pochi metri dalla linea dell’alta velocità e, a lato, una baracca abusiva, è a disposizione dell’Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sono stati gli stessi rom a trasferire fuori dall’area sgomberata tutti i loro beni: materassi, suppellettili varie, giocattoli, vestiti e altro. "Un ringraziamento alla Questura che ha coordinato le operazioni – ha commentato LA SINDaca di Marcallo Marina Roma – con quello di ieri le due aree confiscate di una certa dimensione situate nel nostro comune sono state definitivamente sgomberate". A supporto degli agenti della Questura di Milano sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della stazione di Magenta, oltre alla Polizia locale di Marcallo con Casone.

L’Ats veterinaria si è occupata di un cagnolino che è stato temporaneamente affidato ad una struttura nell’attesa che la famiglia trovi una sistemazione adeguata. Presenti ieri mattina anche gli assistenti sociali per valutare la delicata situazione familiare considerati i numerosi bambini, i vigili del fuoco di Magenta e la Croce Azzurra di Buscate per prevenzione. La famiglia rom si farà aiutare, al momento, da alcuni parenti.