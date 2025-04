Sfalci d’erba e potature delle siepi. Parte la raccolta nelle villette

A partire da venerdì sarà attivo a Legnano un nuovo servizio di raccolta domiciliare dedicato agli sfalci d’erba, ramaglie e scarti vegetali. Gestito da Aemme Linea Ambiente, è rivolto alle utenze domestiche non condominiali: villette e piccole unità immobiliari. Il ritiro riguarda i residui derivanti dal taglio dell’erba e dalla potatura di siepi effettuati dai cittadini sulla propria proprietà. Non è consentito conferire materiale prodotto da imprese o professionisti del verde. Per usufruire del servizio è necessario dotarsi dei contenitori carrellati da 240 litri, forniti da Aemme su richiesta e utilizzabili su prenotazione del servizio. Saranno raccolti solo i rifiuti depositati nei bidoni regolamentari, non materiali sfusi, in sacchi e fascine. Ogni utenza può richiedere fino a due bidoni, che è il limite per ogni singolo ritiro. Il servizio, con cadenza mensile, sarà operativo fino a fine settembre. Il costo per l’attivazione nel primo anno (da maggio a settembre) è di 60 euro più Iva per un bidone, con un costo aggiuntivo di 30 euro più Iva per un eventuale secondo contenitore. Le richieste vanno effettuate tramite il sito di Aemme. Ch.S.