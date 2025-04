Severgnini e l’arte d’invecchiare

Lunedì alle 21 il Teatro Tirinnanzi ospiterà Beppe Severgnini (nella foto) per la presentazione del suo libro “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia“, edito da Rizzoli. L’evento, organizzato nell’ambito del festival “La storia tra le righe“, vedrà l’autore in dialogo con Amanda Colombo in una serata che promette di essere tanto brillante quanto densa di riflessioni sul tempo che passa e sul ruolo di chi, con l’età, è chiamato a cambiare prospettiva. Severgnini affronta il tema dell’invecchiamento mescolando ironia e profondità nel racconto del rapporto con sua nipote Agata, che lo aiuta a osservare la vita con occhi nuovi.